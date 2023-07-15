Обнародован государственный долг Азербайджана

По состоянию на 1 июля текущего года государственный долг Азербайджана составил 16 151 млн манатов или 14,5 % от прогнозируемого на 2023 год валового внутреннего продукта.

По состоянию на 1 июля текущего года государственный долг Азербайджана составил 16 151 млн манатов или 14,5 % от прогнозируемого на 2023 год валового внутреннего продукта.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Минфин.

Согласно информации, 11 180,7 млн манатов или 6 576,9 млн долларов США в составе долга приходится на внешний, а 4 970,3 млн манатов - внутренний государственный долг. Это 10% и 4,5% от ожидаемого ВВП соответственно.

Основную часть внутреннего государственного долга составляют государственные облигации, выпущенные в целях финансирования дефицита государственного бюджета и поддержки развития рынка государственных ценных бумаг. 28,5% государственных облигаций, находящихся в обращении в течение отчетного периода, являются однолетними, 54% - двух- и трехлетними, 17,5% - пяти и семилетними государственными облигациями.