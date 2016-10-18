Облигации SOCAR вышли на вторичный рынок

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ 90% заявок на покупку облигаций Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) принадлежат гражданам Азербайджана. Как сообщает Report, с этим заявлением выступил президент компании Ровнаг Абдуллаев на пресс-конференции, посвященной итогам продаж облигаций SOCAR и начала операций на вторичном рынке.

По его словам, спрос на облигации в 2 раза выше объема эмиссии (203 млн долларов) является положительным фактором для развития внутреннего рынка капитала.

Р.Абдуллаев отметил, что до окончания срока обращения облигации (2021 год) будут скупаться обратно маркет-мейкерами по номинальной цене в 1 000 долларов. В то же время, отныне иностранные граждане и юридические лица смогут приобрести облигации на вторичном рынке.