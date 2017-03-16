Облигации SOCAR вновь подорожали

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Облигации Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), предусмотренные для внутреннего рынка, вновь подорожали.

Как сообщили Report в компании PSG Capital - маркет-мейкера по облигациям SOCAR, сейчас на бирже облигации SOCAR можно купить за 1 008 долларов, продать - за 1 005 долларов.

Отметим, что годовая доходность ценных бумаг номинальной стоимостью 1 000 долларов равна 5% или 50 долларам. Проценты выплачиваются каждые три месяца. Первые проценты в размере 12,5 доллара выплачены владельцам 17 января. Очередные выплаты по процентам состоятся 17 апреля, 17 июля и 17 октября.

Как заявили в PSG Capital, стремительный рост стоимости облигаций связан с приближением даты очередных выплат по процентам, ожидаемых 17 апреля. Некоторые покупатели стараются приобрести облигации до этой даты, чтобы получить доход с процентов. Именно поэтому в последнее время процесс продажи облигаций активизировался. Только за последнюю неделю на вторичном рынке с облигациями SOCAR осуществлены торговые операции на 2,75 млн долларов.

Напомним, что облигации SOCAR - наиболее торгуемые ценные бумаги на фондовом рынке Азербайджана. Так, за январь-февраль на Бакинской фондовой бирже продано облигаций на 29,4 млн долларов, что равно 76,2% общего рынка облигаций. С момента выпуска облигаций в обращение на рынке с ними произведено торговых операций на 69,1 млн долларов.