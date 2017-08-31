Облигации SOCAR вновь дорожают

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Цены на облигации SOCAR вновь повысились. По информации маркет-мейкера по облигациям на вторичном рынке - инвестиционной компании PSG Kapital, в настоящее время на бирже облигации SOCAR можно продать за 1 005 долларов и приобрести за 1 007 долларов.

Как сообщили Report в PSG Kapital, причиной роста цен является увеличение информации об особенностях облигаций и рост спроса на облигации со стороны населения: "Количество желающих приобрести эти ценные бумаги физических и юридических лиц растет. В частности, увеличивается количество обращений со стороны юридических лиц. Именно поэтому купля-продажа облигаций на вторичном рынке в последнее время резко возросла. Только в августе на вторичном рынке операций по купле-продаже с облигациями SOCAR было совершено на 10 млн долларов".

Напомним, что облигации SOCAR в настоящее время на фондовом рынке Азербайджана наиболее торгуемые ценные бумаги. Так, за первые 7 месяцев текущего года на бирже было совершено торговых операций с облигациями на сумму 63,2 млн долларов, что составляет 77,3% общего рынка облигаций за данный период.

В целом, за период после выпуска облигаций SOCAR и до сих пор торговых операций с облигациями выполнено на 106,2 млн долларов.

Это превышает объем эмиссии облигаций SOCAR.

Годовая доходность облигаций номинальной стоимостью 1000 долларов – 5% или 50 долларов в год, проценты выплачиваются каждые 3 месяца 4 раза в год. До сих пор выплаты процентов по облигациям были осуществлены 17 января, 17 апреля и 17 июля. В этом году очередная выплата процентов состоятся 17 октября.