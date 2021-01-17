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Облигации SOCAR стали самой востребованной инвесторами ценной бумагой

Облигации SOCAR стали самой востребованной инвесторами ценной бумагой Выпустив первые облигации в 2016 году, SOCAR добилась больших успехов на рынке ценных бумаг и с момента появления на вторичном рынке сохраняет статус самой продаваемой ценной бумаги.
Финансы
17 января 2021 г. 10:33
Облигации SOCAR стали самой востребованной инвесторами ценной бумагой

Выпустив первые облигации в 2016 году, SOCAR добилась больших успехов на рынке ценных бумаг и с момента появления на вторичном рынке сохраняет статус самой продаваемой ценной бумаги.

Как передает Report со ссылкой на "SOCAR Capital", следующая купонная выплата в размере 1 250 000 долларов США по облигациям SOCAR номинальной стоимостью 1 000 долларов США, сроком погашения 5 лет, годовой доходностью 5% и процентной ставкой, выплачиваемой ежеквартально, будет переведена на счета владельцев облигаций 18 января (поскольку дата не совпадает с рабочим днем, согласно законодательству, следующий первый рабочий день).

За более чем 4 года облигации SOCAR, которые стали самой востребованной инвесторами ценной бумагой, снова принесут своим владельцам 1,25 миллиона долларов в результате первой и общей 17-й выплаты процентов в 2021 году 18 января. Таким образом, общий доход владельцев облигаций увеличится до 21 миллиона 250 тысяч долларов.

Высокий спрос на облигации SOCAR превысил 195 миллионов долларов по операциям вторичного рынка, превысив 2300 сделок, став самым продаваемым корпоративным финансовым инструментом на Бакинской фондовой бирже, достигнув 37 миллионов долларов по операциям РЕПО.

Когда владельцы облигаций нуждаются в средствах, они с операций РЕПО могут привлекать краткосрочные средства без продажи своих облигаций, а также брать кредиты на выгодных условиях, передав свои облигации в залог в банке.

Следующая выплата процентов по облигациям SOCAR, которые также можно будет получить в сервисных центрах ASAN 1 и 5, состоится 17 апреля 2021 года. Для получения дополнительной информации номер 19 99 всегда к услугам инвесторов.

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