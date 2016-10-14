Облигации SOCAR проданы

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Сегодня на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) заключено 429 сделок по облигациям Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Об этом сообщает Report со ссылкой на БФБ.

По информации, сделки предусматривают реализацию 100 тыс. облигаций номиналом 1 000 долларов (100 млн. долларов). Ценные бумаги проданы на одном из основных рыночных сегментов биржи.

Напомним, что доходность облигаций со сроком обращения 5 лет (1 826 дней) равна 5% годовых. Проценты будут выплачиваться каждые три месяца. Налог с дохода взиматься не будет. SOCAR гарантирует ликвидность облигаций, в то же время инвесторы в любое время могут обменять их на наличные средства.