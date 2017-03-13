Облигации SOCAR приносят владельцам доход в 0,14 доллара в день

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Облигации Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), предусмотренные для внутреннего рынка, приносят своим владельцам 0,14 доллара дохода в день с каждой облигации.

Как сообщает Report, об этом заявила маркет-мейкер по облигациям SOCAR - инвестиционная компания PSG Capital.

По информации, годовая доходность ценных бумаг номинальной стоимостью 1 000 долларов равна 5% или 50 долларам. Так как проценты начисляются ежедневно, в месяц это составляет 4,17 доллара или 0,14 доллара в день.

С учетом того, что со дня выпуска облигаций SOCAR прошло примерно 5 месяцев, инвесторы получили доход с каждой облигации в 21 доллар. Из них 12,5 доллара выплачено инвесторам 17 января. Очередные выплаты по процентам состоятся 17 апреля, 17 июля и 17 октября.

Напомним, что облигации SOCAR - наиболее торгуемые ценные бумаги на фондовом рынке Азербайджана. Так, за январь-февраль на Бакинской фондовой бирже продано облигаций на 29,4 млн долларов, что равно 76,2% общего рынка облигаций. С момента выпуска облигаций в обращение на рынке с ними произведено торговых операций на 69,1 млн долларов.

В последнее время стоимость облигаций SOCAR растет и сейчас равна 1 007 – 1 008 долларов.