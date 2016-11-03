Облигации SOCAR подорожали до 1 025 долларов

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Маркет-мейкер по облигациям Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - Инвестиционная компания PSG Capital более чем на 6 долларов повысила цену покупки облигаций на вторичном рынке. Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинскую фондовую биржу (БФБ).

По информации, сейчас облигации покупаются по 1 010 долларов, то есть на 5,92 доллара дороже, чем вчера. Стоимость продажи облигаций выросла на 7,92 доллара - с 1 017,08 до 1 025 долларов.

Таким образом, доходная маржа маркет-мейкера по купле-продаже акций вновь достигла 15 долларов. Вчера эта цифра составила 13 долларов.

Напомним, что облигации SOCAR вышли на вторичный рынок 18 октября. Сейчас в обращении находится 100 тыс. облигаций номиналом 1 000 долларов. Срок погашения облигаций – 2021 год, годовая доходность – 5%. Проценты выплачиваются каждые 3 месяца.