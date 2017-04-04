Облигации SOCAR дорожают

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Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Облигации Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), предусмотренные для внутреннего рынка, стремительно дорожают.

Об этом сообщили Report в компании PSG Capital - маркет-мейкера по облигациям SOCAR на вторичном рынке.

По информации, сейчас на бирже облигации SOCAR можно продать за 1 007-1 008 долларов, купить - за 1 012,5 доллара.

Отметим, что годовая доходность ценных бумаг номинальной стоимостью 1 000 долларов равна 5% или 50 долларам. Проценты выплачиваются каждые три месяца. Первые проценты в размере 12,5 доллара выплачены владельцам 17 января. Очередные выплаты по процентам состоятся 17 апреля, 17 июля и 17 октября.

Как заявили в PSG Capital, стремительный рост стоимости облигаций связан с приближением даты очередных выплат по процентам. Некоторые покупатели стараются приобрести облигации до этой даты, чтобы получить доход с процентов. Именно поэтому в последнее время процесс продажи облигаций активизировался. Только в марте на вторичном рынке с облигациями SOCAR осуществлены торговые операции на 8,3 млн долларов.

Напомним, что облигации SOCAR - наиболее торгуемые ценные бумаги на фондовом рынке Азербайджана. С момента выпуска облигаций в обращение на рынке с ними произведено торговых операций на 66 млн долларов, что равно 2/3 всего объема облигаций.