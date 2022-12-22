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Облигации PAŞA Yatırım Bankası делистингованы

Облигации PAŞA Yatırım Bankası делистингованы Решением листингового комитета ЗАО "Бакинская фондовая биржа" облигации филиала ОАО PAŞA Bank в Турции PAŞA Yatırım Bankası делистингованы в связи с истечением срока нахождения в обращении.
Финансы
22 декабря 2022 г. 11:20
Облигации PAŞA Yatırım Bankası делистингованы

Решением листингового комитета ЗАО "Бакинская фондовая биржа" облигации филиала ОАО PAŞA Bank в Турции PAŞA Yatırım Bankası делистингованы в связи с истечением срока нахождения в обращении.

Report сообщает об этом со ссылкой на Бакинскую фондовую биржу.

Речь идет о 25 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1000 долларов США каждая (на 25 млн долларов). Ценные бумаги находились в обращении 1 917 дней, их годовая доходность составляла 4,85%.

"PAŞA Yatırım Bankası" был создан в 2015 году после приобретения PAŞA Bank акций TAİB Bank, принадлежащего турецкому "Aksoy Holdinq". Его уставной капитал составляет 500 млн лир (около 58 млн манатов). 50,96% акций банка принадлежат PAŞA Bank, 49% - ООО PAŞA Holding, куда входит банк и 0,04% - Aksoy Holding.

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Версия на азербайджанском языке "PAŞA Yatırım Bankası"nın istiqrazları delistinq edilib

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