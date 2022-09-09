Облигации НКО International включены в листинг

Решением Листингового комитета ЗАО "Бакинская фондовая биржа“ (БФБ) в стандартном сегменте рынка включены в листинг облигации небанковской кредитной организации ЗАО International на сумму 2 млн манатов.

Решением Листингового комитета ЗАО "Бакинская фондовая биржа“ (БФБ) в стандартном сегменте рынка включены в листинг облигации небанковской кредитной организации ЗАО International на сумму 2 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на биржу, облигации будут размещены методом конкурентного аукциона.

Дата аукциона будет объявлена на сайте БФБ как минимум за 2 рабочих дня.

Речь идет о 20 000 процентных, необеспеченных, бездокументарных, именных облигациях номинальной стоимостью 100 манатов каждая. Ценные бумаги будут в обращении в течение 18 месяцев. Их годовая доходность составляет 13%. Проценты будут выплачиваться ежеквартально. Андеррайтером процесса выступает ЗАО ”Инвестиционная компания Azfinance". Лица, желающие купить облигации, могут обратиться в другие инвестиционные компании, которые являются членами БФБ.