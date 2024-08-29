Облигации НБКО International на 2 млн манатов включены в листинг

17:12

Решением Листингового комитета ЗАО "Бакинская фондовая биржа“ (БФБ) в листинг в стандартном сегменте рынка включены облигации небанковской кредитной организации (НБКО) ЗАО "International" на сумму 2 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, речь идет о 2 тыс. именных, необеспеченных, бездокументарных облигациях НБКО номиналом в 1 тыс. манатов за ценную бумагу.

Срок обращения облигаций - 24 месяца. Ставка купона - 15% годовых, купонная выплата осуществляется ежемесячно. Андеррайтером размещения облигаций выступит ЗАО "Инвестиционная компания Paşa Kapital".