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Облигации "Международного банка Азербайджана" добавлены в листинг

Облигации "Международного банка Азербайджана" добавлены в листинг Решением Листингового комитета ЗАО "Бакинская фондовая биржа "(БФБ) облигации ОАО "Международный банк Азербайджана" стоимостью 20 млн манатов включены в листинг в премиальном сегменте рынка.
Финансы
18 мая 2022 г. 15:54
Облигации Международного банка Азербайджана добавлены в листинг

Решением Листингового комитета ЗАО "Бакинская фондовая биржа "(БФБ) облигации ОАО "Международный банк Азербайджана" стоимостью 20 млн манатов включены в листинг в премиальном сегменте рынка.

Об этом сообщает Report со ссылкой на БФБ.

По информации, ценные бумаги будут размещены методом конкурентного аукциона. Дата аукциона будет объявлена на сайте БФБ как минимум за 2 рабочих дня.

Напомним, что речь идет о 20 000 беспроцентных, бездокументарных, именных, необеспеченных облигациях номинальной стоимостью 1 000 манатов каждая. Ценные бумаги будут находиться в обращении 2 года. Их годовая доходность составляет 6%. Проценты будут выплачиваться ежеквартально.

Андеррайтером процесса выступает ЗАО "Инвестиционная компания ABB-İnvest". Это финансовое учреждение также будет предоставлять услуги маркетмейкера по облигациям. 13 мая между биржей и инвестиционной компанией было подписано маркетмейкерское соглашение. Согласно договору, в период нахождения облигаций в общении "ABB-İnvest" обязался ежедневно покупать и продавать облигации на сумму не менее 50 тысяч манатов.

В период обращения выкуп ценных бумаг эмитентом не предусмотрен.

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