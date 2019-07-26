Манатные облигации ЧБТР будут размещены в основном сегменте рынка

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Сегодня состоялось заседание Листингового комитета Бакинской фондовой биржи (БФБ).

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, на нем принято решение о включении в листинг облигаций Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) в основном сегменте рынка.

Палата надзора над финансовыми рынками 16 июля зарегистрировала эмиссию облигаций ЧБТР. Банк планирует выпустить 10 тыс облигаций номинальной стоимостью 1 000 манатов каждая. Ценные бумаги будут размещены методом открытой подписки на БФБ. Срок обращения облигаций 730 дней. Их годовая доходность составит 9,25%. Процентные выплаты будут производиться каждые 3 месяца.