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Облигации AzerGold включены в листинг БФБ

Облигации AzerGold включены в листинг БФБ Решением Листингового комитета Бакинской фондовой биржи (БФБ) облигации ЗАО AzerGold на сумму 20 млн долларов США включены в листинг в стандартном сегменте рынка.
Финансы
16 января 2024 г. 10:44
Облигации AzerGold включены в листинг БФБ

Решением Листингового комитета Бакинской фондовой биржи (БФБ) облигации ЗАО AzerGold на сумму 20 млн долларов США включены в листинг в стандартном сегменте рынка.

Об этом сообщает Report со ссылкой на БФБ.

200 тыс. процентных, именных, необеспеченных, бездокументарных облигаций номинальной стоимостью 100 долларов США каждая будут размещены путем конкурентного аукциона. Доходность по облигациям составит 6% годовых, ценные бумаги будут находиться в обращении 36 месяцев. Выплата процентов по облигациям будет осуществляться ежеквартально.

Андеррайтером процесса выступает Инвестиционная компания PASHA Capital. Желающие приобрести ценные бумаги также могут обратиться в другие инвестиционные компании, являющиеся членами БФБ.

Выкуп ценных бумаг эмитентом в период обращения не предусмотрен.

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