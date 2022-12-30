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Облигации Азербайджанского каспийского морского пароходства включены в листинг БФБ

Облигации Азербайджанского каспийского морского пароходства включены в листинг БФБ По решению Листингового комитета Бакинской фондовой биржи (БФБ) облигации ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) на сумму 100 млн долларов США были включены в листинг в сегменте премиального рынка.
Финансы
30 декабря 2022 г. 10:50
Облигации Азербайджанского каспийского морского пароходства включены в листинг БФБ

По решению Листингового комитета Бакинской фондовой биржи (БФБ) облигации ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) на сумму 100 млн долларов США были включены в листинг в сегменте премиального рынка.

Об этом сообщает Report со ссылкой на фондовую биржу.

Подписка на облигации стартовала 29 декабря и продлится до 28 февраля. Дата аукциона будет объявлена на сайте биржи не менее чем за 2 рабочих дня до ее проведения.

Напомним, что речь идет о 100 тыс. облигациях номинальной стоимостью 1 тыс. долларов каждая. Ценные бумаги будут находиться в обращении в течение 5 лет. Их годовая доходность составляет 6%. Проценты будут выплачиваться каждые 6 месяцев. Андеррайтером размещения является АО "Инвестиционная компания PASHA Capital".

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