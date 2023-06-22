Обеспечение безопасности денежных средств в Азербайджане станет обязательным

Электронные организации, предоставляющие платежные услуги в Азербайджане, должны будут обеспечивать безопасность полученных средств для платежных операций.

Организации, предоставляющие элекронные платежные услуги в Азербайджане, должны будут обеспечивать безопасность полученных средств для платежных операций.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте "О платежных услугах и платежных системах", обсуждаемом в Комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно документу, организация должна обеспечить одно из приведенных условий, в числе которых, в частности, выполнение исполнительных документов в соответствии с законодательством независимо от принятых методов обеспечения сохранности денежных средств, при направлении запроса по исполнительному документу на платежный счет пользователя платежного сервиса.