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Обеспечение безопасности денежных средств в Азербайджане станет обязательным

Обеспечение безопасности денежных средств в Азербайджане станет обязательным Электронные организации, предоставляющие платежные услуги в Азербайджане, должны будут обеспечивать безопасность полученных средств для платежных операций.
Финансы
22 июня 2023 г. 10:44
Обеспечение безопасности денежных средств в Азербайджане станет обязательным

Организации, предоставляющие элекронные платежные услуги в Азербайджане, должны будут обеспечивать безопасность полученных средств для платежных операций.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте "О платежных услугах и платежных системах", обсуждаемом в Комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно документу, организация должна обеспечить одно из приведенных условий, в числе которых, в частности, выполнение исполнительных документов в соответствии с законодательством независимо от принятых методов обеспечения сохранности денежных средств, при направлении запроса по исполнительному документу на платежный счет пользователя платежного сервиса.

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