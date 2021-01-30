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Объем широкой денежной массы в Азербайджане вновь достиг исторического максимума

Объем широкой денежной массы в Азербайджане вновь достиг исторического максимума На 1 января этого года объем широкой денежной массы в Азербайджане составил 29 185,8 млн манатов
Финансы
30 января 2021 г. 14:22
Объем широкой денежной массы в Азербайджане вновь достиг исторического максимума

На 1 января этого года объем широкой денежной массы в Азербайджане составил 29 185,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 7,5% больше, чем на 1 декабря прошлого года, и на 1,1% больше, чем на 1 января прошлого года.

К концу 2020 года объем манатной широкой денежной массы составил 20 305,5 млн манатов. Это на 9,1% больше, чем в месячном сравнении, и на 11,3% больше, чем годом ранее.

С отчетной даты как общая, так и манатная широкая денежная масса обновили свои исторические максимумы.

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