Объем расширенной денежной массы в манатах обновил исторический максимум

Объем расширенной денежной массы в Азербайджане на 1 декабря 2020 года составил 27 млрд 147,1 млн манатов

Объем расширенной денежной массы в Азербайджане на 1 декабря 2020 года составил 27 млрд 147,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк, объем расширенной денежной массы на 0,7% больше по сравнению с показателем на 1 ноября, на 6% меньше в годовом исчислении и на 1,5% больше аналогичного показателя за 2019 год.

Расширенная денежная масса в манатном выражении в годовом исчислении увеличилась на 11,7% и на 1 декабря этого года составила 18 млрд 613,8 млн манатов. В месячном сравнении этот показатель увеличился на 0,2% и на 2,1% вырос по сравнению с началом года.

Отметим, что объем расширенной денежной массы в манатах обновил исторический максимум, достигнув 18 млрд 613,8 млн манатов.