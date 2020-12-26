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Объем расширенной денежной массы в манатах обновил исторический максимум

Объем расширенной денежной массы в манатах обновил исторический максимум Объем расширенной денежной массы в Азербайджане на 1 декабря 2020 года составил 27 млрд 147,1 млн манатов
Финансы
26 декабря 2020 г. 17:32
Объем расширенной денежной массы в манатах обновил исторический максимум

Объем расширенной денежной массы в Азербайджане на 1 декабря 2020 года составил 27 млрд 147,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк, объем расширенной денежной массы на 0,7% больше по сравнению с показателем на 1 ноября, на 6% меньше в годовом исчислении и на 1,5% больше аналогичного показателя за 2019 год.

Расширенная денежная масса в манатном выражении в годовом исчислении увеличилась на 11,7% и на 1 декабря этого года составила 18 млрд 613,8 млн манатов. В месячном сравнении этот показатель увеличился на 0,2% и на 2,1% вырос по сравнению с началом года.

Отметим, что объем расширенной денежной массы в манатах обновил исторический максимум, достигнув 18 млрд 613,8 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda manatla geniş pul kütləsi yenidən tarixi maksimuma yüksəlib

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