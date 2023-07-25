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Объем проблемных кредитов в Азербайджане вырос на 3%

Объем проблемных кредитов в Азербайджане вырос на 3% По состоянию на 1 июля текущего года объем просроченных кредитов в Азербайджане составил 502,3 млн манатов.
Финансы
25 июля 2023 г. 11:37
Объем проблемных кредитов в Азербайджане вырос на 3%

По состоянию на 1 июля текущего года объем просроченных кредитов в Азербайджане составил 502,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 2,5 больше, чем на 1 июня.

По сравнению с началом года сумма проблемных кредитов в стране уменьшилась на 15,4%, а за последний год - на 24%.

По состоянию на конец июня текущего года удельный вес просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составил 2,3%. К концу мая этот показатель составлял 2,3%, к концу прошлого года - 2,9%, а к концу июня прошлого года - 3,5%.

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Версия на английском языке Amount of problem loans in Azerbaijan up by 3%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda problemli kreditlərin məbləği 3 % artıb

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