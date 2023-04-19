Объем проблемных кредитов в Азербайджане сократился почти на 14%

На 1 апреля этого года объем просроченных кредитов в Азербайджане составил 590,5 млн манатов.

На 1 апреля этого года объем просроченных кредитов в Азербайджане составил 590,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 2,6% меньше, чем на 1 марта.

Сумма проблемных кредитов в стране уменьшилась на 0,5% по сравнению с началом года и на 13,8% за последний год.

По состоянию на конец марта текущего года удельный вес просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составил 2,9%. Этот показатель составил 3% на конец февраля, 2,9% на конец прошлого года и 3,8% на конец марта прошлого года.