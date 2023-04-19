О нас

Объем проблемных кредитов в Азербайджане сократился почти на 14%

Объем проблемных кредитов в Азербайджане сократился почти на 14% На 1 апреля этого года объем просроченных кредитов в Азербайджане составил 590,5 млн манатов.
Финансы
19 апреля 2023 г. 14:49
Объем проблемных кредитов в Азербайджане сократился почти на 14%

На 1 апреля этого года объем просроченных кредитов в Азербайджане составил 590,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 2,6% меньше, чем на 1 марта.

Сумма проблемных кредитов в стране уменьшилась на 0,5% по сравнению с началом года и на 13,8% за последний год.

По состоянию на конец марта текущего года удельный вес просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составил 2,9%. Этот показатель составил 3% на конец февраля, 2,9% на конец прошлого года и 3,8% на конец марта прошлого года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda problemli kreditlərin məbləği 14 %-ə yaxın azalıb

Самое важное

Президент Азербайджана принял министра иностранных дел Израиля
Президент Азербайджана принял министра иностранных дел Израиля
19 апреля 2023 г. 11:34
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
19 апреля 2023 г. 11:18
Ильхам Алиев: Армения должна уже официально заявить, что Карабах – это Азербайджан
Ильхам Алиев: Армения должна уже официально заявить, что Карабах – это Азербайджан
18 апреля 2023 г. 18:49
Два варианта выбора сепаратистам от Президента Ильхама Алиева: Либо будут жить под флагом Азербайджана, либо…
Два варианта выбора сепаратистам от Президента Ильхама Алиева: Либо будут жить под флагом Азербайджана, либо…
18 апреля 2023 г. 18:28
Президент Азербайджана: Мы никому не позволим хозяйничать на нашей территории
Президент Азербайджана: Мы никому не позволим хозяйничать на нашей территории
18 апреля 2023 г. 18:11
Президент: Армяне в Карабахе должны либо принять гражданство Азербайджана, либо искать себе другое место жительства
Президент: Армяне в Карабахе должны либо принять гражданство Азербайджана, либо искать себе другое место жительства
18 апреля 2023 г. 18:10
Обнародована площадь загрязненной минами территории Азербайджана
Обнародована площадь загрязненной минами территории Азербайджана
18 апреля 2023 г. 17:26
Ильхам Алиев: Успехи, достигнутые за первые три месяца года, позволяют внести в бюджет дополнения
Ильхам Алиев: Успехи, достигнутые за первые три месяца года, позволяют внести в бюджет дополнения
18 апреля 2023 г. 17:25
Объявлены дни школьных каникул в связи с праздником Рамазан
Объявлены дни школьных каникул в связи с праздником Рамазан
18 апреля 2023 г. 16:01
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Сальянский район
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Сальянский район
18 апреля 2023 г. 13:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi