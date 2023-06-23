Объем проблемных кредитов в Азербайджане сократился на 27%

По состоянию на 1 июня текущего года объем просроченных кредитов в Азербайджане составил 490,1 млн манатов.

По состоянию на 1 июня текущего года объем просроченных кредитов в Азербайджане составил 490,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 17,2% меньше, чем на 1 мая.

По сравнению с началом года сумма проблемных кредитов в стране уменьшилась на 17,4%, а за последний год - на 27,3%.

По состоянию на конец мая текущего года удельный вес просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составил 2,3%. К концу апреля этот показатель составлял 2,8%, к концу прошлого года - 2,9%, а к концу мая прошлого года - 3,6%.