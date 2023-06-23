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Объем проблемных кредитов в Азербайджане сократился на 27%

Объем проблемных кредитов в Азербайджане сократился на 27% По состоянию на 1 июня текущего года объем просроченных кредитов в Азербайджане составил 490,1 млн манатов.
Финансы
23 июня 2023 г. 15:57
Объем проблемных кредитов в Азербайджане сократился на 27%

По состоянию на 1 июня текущего года объем просроченных кредитов в Азербайджане составил 490,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 17,2% меньше, чем на 1 мая.

По сравнению с началом года сумма проблемных кредитов в стране уменьшилась на 17,4%, а за последний год - на 27,3%.

По состоянию на конец мая текущего года удельный вес просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составил 2,3%. К концу апреля этот показатель составлял 2,8%, к концу прошлого года - 2,9%, а к концу мая прошлого года - 3,6%.

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Версия на английском языке Azerbaijan posts 27% decline in troubled loans
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda problemli kreditlərin məbləği 27 % azalıb

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