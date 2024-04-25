Объем проблемных кредитов в Азербайджане снизился на 20%

По состоянию на 1 апреля текущего года сумма просроченных кредитов в Азербайджане составила 470,8 млн манатов.

По состоянию на 1 апреля текущего года сумма просроченных кредитов в Азербайджане составила 470,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 0,35% больше, чем по состоянию на 1 марта.

Объем проблемных кредитов в стране увеличился на 7,5% по сравнению с началом года, а за последний год снизился на 20,3%.

К концу марта удельный вес просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составил 1,9%. В конце февраля этот показатель составлял 1,9%, в конце декабря прошлого года - 1,8%, а в конце марта прошлого года - 2,9%.