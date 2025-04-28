Объем проблемных кредитов банков в Азербайджане в I квартале вырос на 7,2%

10:12

Суммарный объем просроченных кредитов банковского сектора Азербайджана по состоянию на 1 апреля текущего года составил 481,6 млн манатов, что на 0,3% больше, чем на 1 марта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Объем проблемных кредитов сектора вырос на 7,2% по сравнению с началом 2025 года и на 2,3% по сравнению с показателем на 1 апреля 2024 года.

На конец марта удельный вес просроченной задолженности в общем кредитном портфеле банков составил 1,6%. В конце февраля этот показатель составлял 1,6%, в конце декабря 2024 года - 1,5%, а в конце марта 2024 года - 1,9%.

По состоянию на 1 апреля кредитный портфель банков составил 26 млрд 276,3 млн манатов. Кредитный портфель сектора за последний год вырос на 15,7%.