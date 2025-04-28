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Объем проблемных кредитов банков в Азербайджане в I квартале вырос на 7,2%

Объем проблемных кредитов банков в Азербайджане в I квартале вырос на 7,2% 10:12
Финансы
28 апреля 2025 г. 10:37
Объем проблемных кредитов банков в Азербайджане в I квартале вырос на 7,2%

Суммарный объем просроченных кредитов банковского сектора Азербайджана по состоянию на 1 апреля текущего года составил 481,6 млн манатов, что на 0,3% больше, чем на 1 марта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Объем проблемных кредитов сектора вырос на 7,2% по сравнению с началом 2025 года и на 2,3% по сравнению с показателем на 1 апреля 2024 года.

На конец марта удельный вес просроченной задолженности в общем кредитном портфеле банков составил 1,6%. В конце февраля этот показатель составлял 1,6%, в конце декабря 2024 года - 1,5%, а в конце марта 2024 года - 1,9%.

По состоянию на 1 апреля кредитный портфель банков составил 26 млрд 276,3 млн манатов. Кредитный портфель сектора за последний год вырос на 15,7%.

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Версия на английском языке Azerbaijan sees increase in problematic loans
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda problemli kreditlərin məbləği 2 %-dən çox artıb

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