Объем платежных операций в Азербайджане в 2024 году превысил 60 млрд манатов

15:29

Объем платежных операций в Азербайджане в 2024 году посредством электронных денег и платежных организаций составил 60,5 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом сообщил начальник отдела регулирования деятельности платежных услуг и систем Центрального банка Азербайджана Хаяледдин Тагиев на Азербайджанском финансовом форуме.

По его словам, из этой суммы 18,55 млрд манатов пришлось на эквайринг, 15,22 млрд манатов – на посреднические услуги при проведении платежей, 12,24 млрд манатов – на кредитные переводы, прямое дебетование и операции с платежными картами, 9,17 млрд манатов – на эмиссию и использование электронных денег, 5,2 млрд манатов – на внесение и снятие наличных со счетов.

"В Азербайджане сегодня лицензию на проведение таких операций имеют 15 организаций по выпуску электронных денег, 8 платежных организаций и один оператор платежных систем", - добавил Тагиев.