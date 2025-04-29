Объем операций мобильного банкинга в Азербайджане в I квартале сократился на 7,3%

10:31

Объем операций мобильного банкинга в Азербайджане в I-ом квартале 2025 года составил 13,732 млрд манатов, что на 7,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный Банк Азербайджана.

При этом за отчетный период число операций мобильного банкинга увеличилось на 39,5%, до 169,213 тыс.

Кроме того, в январе-марте объем операций Интернет-банкинга в Азербайджане увеличилась на 6,8%, до 63,296 млрд манатов, а их число выросло на 28,7%, до 5,978 тыс.