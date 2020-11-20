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Объем купли-продажи валюты банками составил 4,2 млрд в долларовом эквиваленте

Объем купли-продажи валюты банками составил 4,2 млрд в долларовом эквиваленте За отчетный период 93,6% валютных операций на ВВР пришлось на валютные операции с юридическими лицами
Финансы
20 ноября 2020 г. 17:33
Объем купли-продажи валюты банками составил 4,2 млрд в долларовом эквиваленте

В январе-сентябре этого года наблюдалось снижение объема операций на валютном рынке, что было связано с ослаблением внешнеэкономических операций в связи с пандемией.

Как сообщает Report, об этом говорится в обзоре денежно-кредитной политики Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Стоимость операций на безналичном валютном рынке за 9 месяцев выросла на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 18,7 млрд долларов США. 86,7% безналичных валютных операций осуществлялось в долларах США, 13,3% - в других валютах. 36,2% валютных операций осуществлено на межбанковском валютном рынке, 63,8% - на внутрибанковском валютном рынке.

В январе-сентябре 99,3% операций в МВР проводились в долларах США, 0,5% - в евро, 0,2% - в других валютах. Оборот по валютным операциям сформировался в основном за счет операций, проводимых на платформе Bloomberg. Стоимость валютных операций в ВВР составила 11,2 млрд в долларовом эквиваленте, из которых 79,4% составили операции в долларах США.

За отчетный период 93,6% валютных операций на ВВР пришлось на валютные операции с юридическими лицами.

Стоимость операций по купле-продаже наличной иностранной валюты банками сократилась на 2,6% по сравнению с прошлым годом и составила 4,2 млрд в долларовом эквиваленте. Из них 3,7 млрд или 88,1% составили операции в долларах США. За последние несколько месяцев чистая продажа наличной иностранной валюты стабилизировалась.

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Версия на азербайджанском языке Banklar 9 ayda 4,2 milyard dollarlıq nağd xarici valyuta alıb-satıb

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