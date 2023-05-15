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Объем исламского финансирования ЕАБР до 2026 года может составить от $1 млрд

Объем исламского финансирования ЕАБР до 2026 года может составить от $1 млрд Объем инвестиций через инструменты исламского финансирования в рамках Евразийского банка развития (ЕАБР) на горизонте до 2026 года может составить не менее 1 млрд долларов.
Финансы
15 мая 2023 г. 11:49
Объем исламского финансирования ЕАБР до 2026 года может составить от $1 млрд

Объем инвестиций через инструменты исламского финансирования в рамках Евразийского банка развития (ЕАБР) на горизонте до 2026 года может составить не менее 1 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам глава ЕАБР Николай Подгузов в кулуарах конференции инвесторов - участников Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона (ADFIAP).

"С точки зрения объемов, например Исламский банк развития (ИБР) с момента своего основания проинвестировал в страны Центральной Азии около 6 млрд долларов, ЕАБР с 2006 года проинвестирвал в страны присутствия 20-25 млрд долларов. Наша стратегия на следующие годы (2022-2026 годы) предполагает инвестиции в 10 млрд долларов. Я считаю, что 20% этого объема мы могли бы сделать через исламский банкинг, в том числе вместе с ИБР и другими участниками. Поэтому речь, я думаю, могла бы идти об инвестициях в объеме не менее 1 млрд долларов", - отметил он.

Подгузов подчеркнул, что инструменты исламского финансирование высоко востребованы в Центральной Азии, поэтому ЕАБР принял решение об открытии в этом году подразделения в банке, чтобы совместно с ИБР начать предоставлять финансирование проектов в формате исламского банкинга.

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