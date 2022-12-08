Объем IPO нефтеперерабатывающей "дочки" Saudi Aramco превысит $1,3 млрд

Saudi Aramco Base Oil Co. (Luberef), нефтеперерабатывающее подразделение саудовской госкомпании Saudi Aramco, размещает акции в ходе IPO в Эр-Рияде по верхней границе заявленного ценового диапазона.

Saudi Aramco Base Oil Co. (Luberef), нефтеперерабатывающее подразделение саудовской госкомпании Saudi Aramco, размещает акции в ходе IPO в Эр-Рияде по верхней границе заявленного ценового диапазона.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Bloomberg.

В результате объем IPO составит порядка 4,95 млрд риялов (1,32 млрд долларов).

Luberef продает акции по 99 риялов за бумагу, и объем заявок на покупку бумаг по этой цене уже существенно превысил предложение, отмечает Bloomberg. Итоги размещения будут обнародованы 11 декабря.

В ходе IPO продается 30%-ная доля Luberef, принадлежащая саудовской нефтекомпании Jadwa Investment, что составляет 50 млн акций. Jadwa Investment приобрела эту долю в 2007 году у Exxon Mobil Corp., которая стала инвестором Luberef еще в 1978 году.

Saudi Aramco остается владельцем 70% акций Luberef.

Luberef - оператор двух НПЗ на западном побережье Саудовской Аравии, которые выпускают широкий ряд нефтепродуктов. В проспекте IPO самой Saudi Aramco, опубликованном в 2019 году, говорилось, что Luberef ежегодно производит 1,2 млн тонн нефтепродуктов.