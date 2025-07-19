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Объем иностранных инвестиций в экономику Азербайджана вырос почти на 31%

Объем иностранных инвестиций в экономику Азербайджана вырос почти на 31% В январе-июне этого года в основной капитал Азербайджана из иностранных источников было направлено 2 млрд 002,2 млн манатов, что на 30,6% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года.
Финансы
19 июля 2025 г. 09:18
Объем иностранных инвестиций в экономику Азербайджана вырос почти на 31%

В январе-июне этого года в основной капитал Азербайджана из иностранных источников было направлено 2 млрд 002,2 млн манатов, что на 30,6% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Из общей суммы инвестиций 1 млрд 949,4 млн манатов (97,3%) были вложены инвесторами из Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Турции, России, США, Швейцарии, Японии, Ирана, Венгрии, Франции и Индии.

Напомним, что в первом полугодии в основной капитал Азербайджана было направлено 8 млрд 073,5 млн манатов инвестиций, что на 0,5% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. За последний год инвестиции в нефтегазовый сектор сократились на 23,8%, в то время как инвестиции в ненефтегазовый сектор выросли на 13,5%.

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Версия на английском языке Volume of foreign investments in Azerbaijani economy rises by nearly 31%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatına yatırılan xarici investisiyaların həcmi 31 %-ə yaxın artıb

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