Объем иностранных инвестиций в экономику Азербайджана вырос почти на 31%

В январе-июне этого года в основной капитал Азербайджана из иностранных источников было направлено 2 млрд 002,2 млн манатов, что на 30,6% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года.

В январе-июне этого года в основной капитал Азербайджана из иностранных источников было направлено 2 млрд 002,2 млн манатов, что на 30,6% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Из общей суммы инвестиций 1 млрд 949,4 млн манатов (97,3%) были вложены инвесторами из Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Турции, России, США, Швейцарии, Японии, Ирана, Венгрии, Франции и Индии.

Напомним, что в первом полугодии в основной капитал Азербайджана было направлено 8 млрд 073,5 млн манатов инвестиций, что на 0,5% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. За последний год инвестиции в нефтегазовый сектор сократились на 23,8%, в то время как инвестиции в ненефтегазовый сектор выросли на 13,5%.