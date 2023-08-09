Объем депозитов в банках Нахчывана увеличился на 20%

По состоянию на 1 июля текущего года объем срочных депозитов, привлеченных от населения в действующие в Нахчыване банки, составил 15 млн 228,5 тыс. манатов. Об этом сообщает Report со ссылкой на Управление Центробанка Азербайджана по Нахчывану. Согл

По состоянию на 1 июля текущего года объем срочных депозитов, привлеченных от населения в действующие в Нахчыване банки, составил 15 млн 228,5 тыс. манатов.



Об этом сообщает Report со ссылкой на Управление Центробанка Азербайджана по Нахчывану.



Согласно данным, это на 20,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года.



Из них 95,3% или 14 млн 507,8 тыс. манатов - это депозиты в национальной валюте, а 4,7% или 720,7 тыс. манатов - в иностранной.

Это на 22,1% больше и на 7,7% меньше по сравнению с прошлым годом.