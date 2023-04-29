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Объем депозитов в банках Азербайджана вырос на более чем 13%

Объем депозитов в банках Азербайджана вырос на более чем 13% Объем депозитов в азербайджанских банках на 1 апреля текущего года составил 34 млрд 554,8 млн манатов.
Финансы
29 апреля 2023 г. 16:41
Объем депозитов в банках Азербайджана вырос на более чем 13%

Объем депозитов в азербайджанских банках на 1 апреля текущего года составил 34 млрд 554,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 1,8% меньше в месячном сравнении, на 4,7% - по сравнению с началом года и на 13,3% больше, чем на 1 апреля 2022 года.

Из них 57,7% или 19 млрд 950,2 млн манатов пришлись на долю нефинансовых организаций. Это на 11,4% больше в годовом сравнении.

За отчетный период вклады домохозяйств выросли на 15,4%, до 11 млрд 964,4 млн манатов, а депозиты финансовых организаций - на 18,3%, до 2 млрд 640,3 млн манатов.

В стране функционируют 25 банков.

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Версия на английском языке Deposits in Azerbaijani banks up by over 13%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan banklarına qoyulan depozitlər 13 %-dən çox artıb

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