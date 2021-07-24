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Объем денежной массы в Азербайджане в июне сократился

Объем денежной массы в Азербайджане в июне сократился На 1 июля этого года объем широкой денежной массы в Азербайджане составил 30 млрд 293,9 млн манатов.
Финансы
24 июля 2021 г. 14:22
Объем денежной массы в Азербайджане в июне сократился

На 1 июля этого года объем широкой денежной массы в Азербайджане составил 30 млрд 293,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), что в сравнении с показателем на 1 июня на 0,5% меньше, с началом года и в годовом сравнении соответственно на 3,8% и 15,6% больше.

Объем денежной массы в манатах на конец июня составил 21 млрд 480,7 млн манатов, что на 0,6% меньше в месячном сравнении. По сравнении с показателем на начало года это на 5,8%, а к концу июня прошлого года на 25,1% больше.

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