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Объем безналичных платежей в Азербайджане в мае вырос на 60%

Объем безналичных платежей в Азербайджане в мае вырос на 60%
Финансы
29 июня 2024 г. 16:15
Объем безналичных платежей в Азербайджане в мае вырос на 60%

В мае этого года объем безналичных платежей в Азербайджане увеличился на 60% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 6 млрд 259 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), из них 5 млрд 245,6 млн манатов (83,8%) пришлось на долю электронной торговли.

Из оставшейся суммы платежи на 1 003,3 млн манатов были осуществлены через POS-терминалы, а 9 млн манатов - через терминалы самообслуживания. С начала года объем безналичных внутренних операций с использованием платежных карт составил 62,2% от объема внутренних карточных операций.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda nağdsız ödənişlərin məbləği mayda 60 % artıb

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