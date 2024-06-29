Объем безналичных платежей в Азербайджане в мае вырос на 60%

В мае этого года объем безналичных платежей в Азербайджане увеличился на 60% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 6 млрд 259 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), из них 5 млрд 245,6 млн манатов (83,8%) пришлось на долю электронной торговли.

Из оставшейся суммы платежи на 1 003,3 млн манатов были осуществлены через POS-терминалы, а 9 млн манатов - через терминалы самообслуживания. С начала года объем безналичных внутренних операций с использованием платежных карт составил 62,2% от объема внутренних карточных операций.