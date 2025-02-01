Объем безналичных платежей в Азербайджане в декабре 2024 года вырос на 50%

В декабре 2024 объем безналичных платежей в Азербайджане увеличился на 50% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 8 млрд 486 млн манатов.

В декабре 2024 объем безналичных платежей в Азербайджане увеличился на 50% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 8 млрд 486 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), из них 7 млрд 360 млн манатов (86,7%) пришлось на долю электронной торговли.

Из оставшейся суммы платежи на 1 млрд 121 млн манатов были осуществлены через POS-терминалы, а 3,7 млн манатов - через терминалы самообслуживания.

С начала года объем безналичных внутренних операций с использованием платежных карт составил 64,2% от всего объема карточных операций.