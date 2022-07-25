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Объем безналичных операций в Азербайджане вырос более чем вдвое

Объем безналичных операций в Азербайджане вырос более чем вдвое В первом полугодии текущего года объем безналичных операций с использованием платежных карт в Азербайджане увеличился в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 9,9 млрд манатов.
Финансы
25 июля 2022 г. 15:32
Объем безналичных операций в Азербайджане вырос более чем вдвое

В первом полугодии текущего года объем безналичных операций с использованием платежных карт в Азербайджане увеличился в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 9,9 млрд манатов.

Ка сообщает Report, информацию об этом обнародовал Центральный банк Азербайджана.

Согласно данным, удельный вес безналичного обращения во внутренних транзакциях, осуществляемых посредством платежных карт, за 6 месяцев увеличился на 12,2 процентных пункта до 40,4% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Объем внутренних операций электронной коммерции увеличился в 2,8 раза до 7,4 млрд манатов, а объем безналичных платежей, проведенных через POS-терминалы, вырос на 41% до 2,5 млрд манатов. Количество и сумма бесконтактных платежей превысили показатели предыдущего периода в 2,8 и 2,1 раза соответственно.

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Версия на английском языке Total amount of non-cash transactions in Azerbaijan more than doubles
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda nağdsız əməliyyatların ümumi məbləği 2 dəfədən çox artıb

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