Объем безналичных операций в Азербайджане вырос более чем вдвое

В первом полугодии текущего года объем безналичных операций с использованием платежных карт в Азербайджане увеличился в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 9,9 млрд манатов.

В первом полугодии текущего года объем безналичных операций с использованием платежных карт в Азербайджане увеличился в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 9,9 млрд манатов.

Ка сообщает Report, информацию об этом обнародовал Центральный банк Азербайджана.

Согласно данным, удельный вес безналичного обращения во внутренних транзакциях, осуществляемых посредством платежных карт, за 6 месяцев увеличился на 12,2 процентных пункта до 40,4% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Объем внутренних операций электронной коммерции увеличился в 2,8 раза до 7,4 млрд манатов, а объем безналичных платежей, проведенных через POS-терминалы, вырос на 41% до 2,5 млрд манатов. Количество и сумма бесконтактных платежей превысили показатели предыдущего периода в 2,8 и 2,1 раза соответственно.