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Объем безналичных операций в Азербайджане вырос более чем в два раза

Объем безналичных операций в Азербайджане вырос более чем в два раза В январе-cентябре текущего года объем безналичных операций с использованием платежных карт в Азербайджане увеличился в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе объем электронных торговых операций - в 2,7 раза.
Финансы
27 октября 2022 г. 15:32
Объем безналичных операций в Азербайджане вырос более чем в два раза

В январе-cентябре текущего года объем безналичных операций с использованием платежных карт в Азербайджане увеличился в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе объем электронных торговых операций - в 2,7 раза.

Как сообщает Report, об этом заявила директор департамента платежных систем и расчетов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Кямала Гурбанова.

По ее словам, за последний год удельный вес безналичного обращения в операциях, осуществляемых с использованием платежных карт, увеличился на 12 процентных пунктов до 42%.

"В 2020 году этот показатель составлял 23%, а в 2021 году - 32%. Высокие темпы роста наблюдаются также в количестве и объеме бесконтактных транзакций. Число и объем внутренних бесконтактных платежей превысили показатели аналогичного периода прошлого года в 2,1 раза. Эти показатели свидетельствуют о том, что в стране формируются традиции безналичных платежей", - сказала представитель ЦБА.

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Версия на английском языке Azerbaijan more than doubles cashless payments 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda nağdsız əməliyyatların məbləği 2 dəfədən çox artıb

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