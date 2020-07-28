"Обеление" трудовых договоров привело к увеличению объема социальных поступлений

Задачи, установленные главой государства в направлении «обеления» зарплат и нелегальных рабочих мест, увеличения прозрачности экономических процессов, сокращения объемов «теневой» экономики, являются приоритетными для Министерства экономики.

Задачи, установленные главой государства в направлении «обеления» зарплат и нелегальных рабочих мест, увеличения прозрачности экономических процессов, сокращения объемов "теневой" экономики, являются приоритетными для Министерства экономики.

Об этом сообщили Report в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики.

После того, как в 2019 году служба была уполномочена проводить контроль за расчетом и выплатами взносов по социальному страхованию, в этой сфере был проведен ряд реформ. Как результат, ускорился процесс легализации рабочих мест, расширились возможности для сбора пенсионного капитала наемных работников, была обеспечена их социальная защита и право получать пенсию. Все это, в свою очередь, послужило сокращению объемов компенсационных финансовых вливаний со стороны государства.

Осуществление налоговых и социальных сборов со стороны единого госоргана создало возможность для более эффективного контроля за платежами в государственный бюджет и социальные фонды. Применение единого администрирования привело к коренным изменениям в легализации трудовых отношений. Государственная налоговая служба предотвратила уклонение со стороны предпринимателей от уплаты социальных взносов, добилась прозрачности в выплатах "белых" зарплат. Кроме того, усиление контроля за трудовыми отношениями положительно повлияло на легализацию рабочих мест. Тут также нужно особо отметить требование по увеличению прозрачности в этой сфере, как одно из важнейших условий для реализации механизмов государственной поддержки для предотвращения последствий коронавируса.

Число трудовых договоров с начала года увеличилось на 107,3 тыс. и составило 1.661,7 тыс. на 1 июля 2020 года. В то же время данный показатель в негосударственном ненефтяном секторе с начала года увеличился на 109,9 тыс. и составил 748,8 тыс. Только в июне число договоров в негосударственном ненефтяном секторе увеличилось на 20,7 тыс. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что рост числа трудовых договоров, в первую очередь, связан с негосударственным ненефтяным сектором.

Особенно серьёзный рост показателей наблюдается в период после передачи полномочий по сборам соцстрахования налоговым органам. Так, после 1-го января 2019 года число трудовых договоров в негосударственном ненефтяном секторе увеличилось на 208,9 тыс. Также увеличилась доля договоров в негосударственном ненефтяном секторе в общем числе трудовых договоров за 2018 год, с 38,5 до 45,1 процентов.

Высокая динамика достижения прозрачности на рынке труда, с одной стороны, привела к росту объемов фонда заработной платы, а с другой – способствовала увеличению поступлений по государственному социальному страхованию и страхованию по безработице. Только за 2019 год темп роста фонда заработной платы в негосударственном ненефтяном секторе (29,1 процентов) существенно превысил номинальный темп роста денежных доходов населения (7,4 процентов). Данная тенденция продолжается и в этом году. Так, за первое полугодие фонд заработной платы в негосударственном ненефтяном секторе увеличился на 11 процентов, а номинальный темп роста денежных доходов – на 0,6 процентов.

За первое полугодие 2020 года прогноз по обязательному государственному социальному страхованию выполнен на 114,7 процентов. Другими словами, сумма поступлений составила 1.708,2 млн. вместо прогнозируемых 1.489,4 манатов. В то же время это больше аналогичных показателей за прошлый год на 434,6 млн. манатов или 34,1 процентов. Поступления относительно того же периода за прошлый год в бюджетном секторе увеличились на 235,7 млн манатов (51,3 процентов), в небюджетном секторе – на 198,9 млн. манатов (24,4 процентов).

Прогноз по страхованию по безработице за первое полугодие 2020 года выполнен на 109,2 процентов, сумма поступлений составила 58,5 млн. вместо прогнозируемых 53,6 млн. манатов. Общая сумма взносов по отношению к аналогичному периоду прошлого года увеличилась на 11,5 млн. манатов (24,5 процентов). Поступления относительно того же периода за прошлый год в бюджетном секторе увеличились на 5,7 млн манатов (45,3 процентов), в небюджетном секторе – на 5,8 млн. манатов (16,8 процентов).

Реформы в сфере выплат социальных взносов также привели к ослаблению бюджетной зависимости Государственного фонда социальной защиты. Так, если в 2017 году доля трансфертов в бюджет Фонда из государственной казны составляла 38,2 процентов, то после передачи контроля за поступлениями и выплатами по социальным сборам налоговым органам эта цифра в 2019 году составила 28,7 процентов.