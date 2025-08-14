Объекты гостиничного и отельного типа в Азербайджане увеличили налоговые платежи почти на треть

Доходы объектов гостиничного и отельного типа в Азербайджане в 2024 году составили 694,162 млн манатов (+42% от показателя 2023 года), а расходы - 510,414 млн манатов (+30,8%) , что на 42% и 30,8% больше по сравнению с 2023 годом соответственно.
Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Госкомстата.
В итоге объекты гостиничного и отельного типа по итогам 2024 года получили операционную прибыль в размере 183,748 млн манатов, из которых 38,45 млн манатов выплатили в виде налогов (+31,3% от показателя 2023 года).