Объективные факторы и инвестиционная нагрузка: ASCO о причинах финансовых потерь

ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) раскрыло причины финансовых убытков в первом полугодии 2024 года.

ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) в эксклюзивном комментарии Report раскрыло причины финансовых убытков в первом полугодии 2024 года.

В ASCO подчеркнули, что ЗАО ежегодно завершает учетный цикл с прибылью и приносит дивиденды акционерам.

Однако на 2024 год был запланирован определенный убыток с учетом масштабных инвестиционных проектов прошлого и текущего года, а также завершения ряда коммерческих проектов на Каспии, в которых участвовало ASCO.

"Благодаря оптимизационным работам в ASCO и своевременной реализации крупных инвестиционных проектов по покупке и строительству судов, удалось сохранить ожидаемый финансовый убыток на более низком уровне. Анализ показывает, что хотя по итогам текущего года невозможно избежать убытков по объективным причинам, результат будет более оптимистичным, чем прогнозировалось ранее", - говорится в комментарии.

В ASCO сообщили, что по итогам 6 месяцев финансовый результат составил 16,9 млн манатов против первоначально ожидаемых 22,3 млн манатов убытка. Этот финансовый результат был заранее ожидаем для ASCO и связан с рядом объективных факторов:

- Завершение ряда местных и зарубежных нефтегазовых проектов на Каспии в 2024 году, из-за чего специализированные суда, обслуживающие эти проекты, не были задействованы в работах.

- Перенос некоторых новых проектов, запланированных на этот год, на последующие годы, что негативно повлияло на загрузку специализированных судов работой.

- Отсутствие проектов для специализированных судов за пределами азербайджанского сектора Каспия.

- Снижение спроса на судовые услуги ASCO в нефтегазовых проектах, реализуемых SOCAR, в соответствии с планами добычи на 2024 год.

"Помимо этого, определенное снижение объемов грузоперевозок на танкерах и сухогрузах в основном связано с существующими региональными и геополитическими факторами на Каспии и за его пределами. Объемы сырой нефти, планируемые к транспортировке через Каспий в текущем году, не достигли прогнозируемых и обещанных в начале года объемов по не зависящим от ASCO причинам.

Также произошел непрогнозируемый рост расходов в указанный период. В частности, увеличились цены на топливо и смазочные материалы, приобретаемые ASCO, а также портовые сборы в портах захода судов ASCO, что наряду с существующими объективными факторами на коммерческом рынке негативно повлияло на финансовое положение компании", - говорится в комментарии.

В ASCO считают, что одним из объективных факторов, повлиявших на доходы в текущем году, стал план ремонта судов. Многие суда подлежали периодическому обязательному ремонту в этом году, и находясь в ремонте вне эксплуатации, они формировали меньше доходов.

"2023 и 2024 годы стали периодом реализации самого масштабного инвестиционного плана в истории ASCO. Так, за указанный период ASCO совместно со своим стратегическим партнером SOCAR приобрело и ввело в эксплуатацию 4 танкера типа Aframax грузоподъемностью 115 тыс. тонн каждый, впервые войдя в сегмент судов такой большой вместимости.

Кроме того, ASCO в сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) приобрело и ввело в эксплуатацию 1 сухогруз типа Handysize грузоподъемностью около 38 тыс. тонн. Для этих целей ASCO выпустило облигации на местном рынке на сумму 150 млн долларов США и привлекло кредит от ЕБРР в размере 21 млн долларов США", - отметили в компании.

Сообщается, что в настоящее время ASCO работает над приобретением еще 1 танкера типа Aframax и 1 сухогруза типа Handysize общей инвестиционной стоимостью 110 млн долларов США. Кроме того, в текущем году ASCO подписало контракт с Бакинским судостроительным заводом (БСЗ) на строительство 7 судов для обслуживания нефтегазовых проектов SOCAR на общую сумму 106,5 млн долларов США.

Также в текущем году был подписан контракт на строительство 2 танкеров на БСЗ на сумму 60,8 млн долларов США. Таким образом, с учетом ранее заказанных переходных проектов, в настоящее время на БСЗ ведется строительство 11 судов по заказу ASCO общей контрактной стоимостью 260,2 млн долларов США.

"Конечно, упомянутые масштабные инвестиционные проекты не прошли бесследно для финансовых результатов ASCO. Хотя в краткосрочной перспективе инвестиционная нагрузка этих проектов по покупке и строительству судов влияет на финансовые результаты, в средне- и долгосрочной перспективе такие инвестиционные проекты имеют огромное стратегическое значение и положительный вклад в финансовые результаты", - сообщили в ASCO.

Таким образом, несмотря на то, что финансовый результат за 6 месяцев текущего года выглядит убыточным под влиянием вышеупомянутых объективных факторов, в ASCO не сомневаются, что благодаря вложенным инвестициям, мерам по увеличению доходов и оптимизации расходов в средне-долгосрочной перспективе будет достигнута положительная динамика.

"Хотя ожидается, что 2025 год будет относительно сложным, в результате проводимой работы существуют положительные прогнозы на 2025 год и последующие 3 года, и планируется завершение деятельности с прибылью", - добавили в ASCO.