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“Объединенная страховая компания аграрного страхования” завершила прошлый год с прибылью

“Объединенная страховая компания аграрного страхования” завершила прошлый год с прибылью ОАО “Объединенная страховая компания аграрного страхования” завершило 2021 год с чистой прибылью в 498 тыс. манатов. 2020 год компания завершила с убытком в 203 тыс. манатов.
Финансы
7 апреля 2022 г. 16:41
“Объединенная страховая компания аграрного страхования” завершила прошлый год с прибылью

ОАО “Объединенная страховая компания аграрного страхования” завершило 2021 год с чистой прибылью в 498 тыс. манатов. 2020 год компания завершила с убытком в 203 тыс. манатов.

Как сообщает Report, в прошлом году доходы компании составили 1,2 млн манатов (в 676,4 раза больше, чем годом ранее), расходы - 628 тыс. манатов (в 3,1 раза больше), а выплаты по налогу на прибыль - 74 тыс. манатов (в 23,7 раза больше).

На 1 января текущего года активы компании составили 2,868 млн манатов, что на 43,9% больше в годовом сравнении. За отчетный период обязательства компании выросли в 41,1 раза, до 386 тыс. манатов, а балансовый капитал - на 25,1%, до 2,482 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке “Aqrar Sığorta Müştərək Sığorta Şirkəti” ötən ili mənfəətlə başa vurub

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