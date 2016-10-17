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    Объем ВВП в Азербайджане сократился на 3,9%

    Сокращение ВВП связано со спадом производства в строительном секторе

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ За январь-сентябрь 2016 года объем ВВП, произведенного резидентами Азербайджана, составил 43 436,3 млн. манатов или 4 512,5 манатов на душу населения.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, 65,7% ВВП произведено в ненефтяном, 34,3% - нефте-газовом секторе экономики.

    За этот период производство ВВП в сфере информации и услуг связи выросло на 5,5%, сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства – 2,4%, торговли, ремонта транспортных средств – 2,3%, размещения туристов и общественного питания – 1,8%, промышленности – 1,0%. В то же время в сфере строительства произведено меньше ВВП на 32,0%, транспорта и складского хозяйства - 1,2%, иных сфер – 2,5%.

    Сокращение ВВП на 3,9% связано, в основном, со спадом производства в строительном секторе.

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