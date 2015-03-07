​Объем госдолга Грузии Азербайджану превышает 11 млн. долларов

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Объем государственного внешнего долга Грузии и взятых под государственные гарантии кредитов, по данным министерства финансов Грузии на 31 января 2015 года, составил около 4,1 млрд. долларов.

Как передает Report, с начала года госдолг Грузии понизился на 128 млн долларов.

Из общей суммы долг правительства Грузии составляет 4,033 млрд долларов.

У Грузии 17 стран-двусторонних кредиторов, общий долг которым составляет около 719 млн долларов. В число стран-кредиторов входят:

- Австрия (12 млн. 411 тыс. долларов),

- Азербайджан (11 млн. 512 тыс. долларов),

- Туркменистан (211 тыс. долларов),

- Турция (22 млн. 023 тыс. долларов),

- Иран (8 млн. 965 тыс. долларов),

- Россия (93 млн. 932 тыс. долларов),

- Армения (13 млн. 502 тыс. долларов),

- Узбекистан (269 тыс. долларов),

- Украина (246 тыс. долларов),

- Казахстан (27 млн. 774 тыс. долларов),

- Китай (3 млн. 840 тыс. долларов),

- Германия (276 млн. 627 тыс. долларов),

- Япония (140 млн. 898 тыс. долларов),

- Кувейт (17 млн. 953 тыс. долларов),

- Нидерланды (1 млн. 497 тыс. долларов),

- США (28 млн. 938 тыс. долларов),

- Франция (58 млн. 129 тыс. долларов).

Государственные ценные бумаги: евробонды - 500,0 млн долларов.

Помимо государств, кредиторами Грузии являются международные институты, долг которым в совокупности составляет более 2,8 млрд долларов. В частности:

- Всемирный Банк - 1 млрд. 248,8 млн. долларов,

- Международный банк реконструкции и развития - 480,3 млн долларов,

- Международный валютный фонд - 148 млн. долларов,

- Европейский банк реконструкции и развития - 87,2 млн. долларов,

- Международный фонд развития сельского хозяйства - 29,1 млн. долларов,

- Азиатский банк развития - 593 млн. долларов,

- Европейский инвестиционный банк - около 226 млн долларов.

Кроме того, кредитором Грузии является Германия, у которой был взят кредит под госгарантию - 2,4 млн долларов.

Из общей суммы долга на долю Нацбанка приходится 39,5 млн долларов. Кредитором является Международный валютный фонд.

Приведенные данные не включают средства на обслуживание долга. Суммы внешнего долга указаны с учетом обменных валютных курсов на 31 января 2015 года.