​Объем вкладов физических лиц в Nikoil Bank увеличился на 35%

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ По итогам третьего квартала 2015 года депозитный портфель ОАО Nikoil Bank по срочным вкладам физических лиц увеличился на 34,85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 210, 609 млн. манатов. Как сообщает Report со ссылкой на банк, объем срочных вкладов населения по сравнению с началом года вырос на 27,8% или 45,833 млн. манатов.

Согласно отчету, наиболее популярным продуктом является вклад "Стабильный". Количество размещенных депозитов по данному вкладу достигло 3949 на общую сумму 75,485 млн. манатов: "Главное преимущество данного вклада заключается в том, что по нему возможно пополнение без понижения процентной ставки по вкладу".

Введенный с начала этого года вклад "Безналоговый" позволяет получать чистый доход по вкладу (за вычетом налогов). По нему было открыто 683 вклада на сумму 27,324 млн. манатов.

Отметим, что филиальная сеть банка включает 21 пункт обслуживания в Баку и регионах.