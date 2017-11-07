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    Объем валютных операций с долларом в Азербайджане снизился более чем на 20%

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В январе-сентябре текущего года общий объем валютного рынка в Азербайджане значительно сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на обзор денежной политики за 9 месяцев Центрального банка Азербайджана (ЦБА), за последний год объем валютных операций с долларом сократился на 20,4%, а с евро - на 7%.

    За отчетный период 83% операций на валютном рынке было осуществлено с долларом и 17% - с другими валютами. На межбанковском валютном рынке (МВР) осуществлено 24%, на внутрибанковском валютном рынке (ВВР) - 76% валютных операций.

    Среди операций с долларом на МВР 58,1% были связаны с регулированием валютной позиции банков. На ВВР 95,6% валютных операций пришлось на продажи валюты юридическим лицам.

    "Снижение объема валютного рынка наблюдалось и в сегменте наличного валютного рынка. Азербайджанские банки за 9 месяцев прошлого года продали 281 млн долларов в чистом выражении, а в аналогичном периоде этого года осуществили чистые покупки на 117 млн долларов. Это связано со стабильностью маната", - говорится в обзоре.

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