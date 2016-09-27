Объем валютного предложения на сегодняшнем аукционе составит 150 млн долларов

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджане состоится очередной валютный аукцион.

Как сообщили Report из банковских кругов, на аукционе Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) выставит на продажу 100 млн долларов, Центробанк Азербайджана (ЦБА) – 50 млн долларов.

Аналитическая группа Report прогнозирует официальный курс на 28 сентября на отметке 1,6253 AZN/USD.

Вчера глава ЦБА Эльман Рустамов заявил журналистам, что на аукционах и впредь будет выставляться достаточно валюты, а беспочвенные слухи о девальвации будут предотвращаться.