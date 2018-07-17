Объем украденной в этом году криптовалюты превысил 800 млн долларов

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Хакеры похитили криптовалюту на 800 млн долларов в 2018 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на исследование Audonomous Research.

В январе с японской криптобиржи Coincheck хакеры похитили токены на сумму свыше 500 млн долларов. Эта кража стала одной из самых масштабных в истории криптовалюты.

В прошлом месяце хакеры взломали южнокорейскую биржу Bithumb и украли 30 млн долларов.

В 2011 году на криптовалютные биржи совершено 56 кибератак, в общей сложности похищено 1,6 млрд долларов.