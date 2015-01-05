Объем турецких инвестиций в Азербайджан вырос в 4 раза

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Объем турецких инвестиций в Азербайджан за 10 месяцев 2014 года составил 1,892 млрд. долларов США. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года данный показатель вырос в 4 раза. Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом говорится в информации Центробанка Турции.

В целом же, Турция инвестировала в другие страны средства в объеме 4,7 млрд. долларов, из которых 2,4 млрд. долларов пришлись на азиатские страны. Серьезный спад объема инвестиций турецких предпринимателей наблюдался в Болгарии, Индии, Украине, России и ряде других стран.

Стоит также отметить, что в 2014 году Турция экспортировала в Азербайджан продукцию общей стоимостью 2,2 млрд. долларов.