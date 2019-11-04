Объем сделок США в Индо-Тихоокеанском регионе составляет $1,9 трлн в год

Объем сделок американских компаний, участвующих в Индо-Тихоокеанском бизнес-форуме в Бангкоке 4 ноября, составляет более 1,9 трлн долларов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в пресс-релизе Госдепартамента США.

Американскую делегацию в форуме возглавит министр торговли Уилбур Росс.

"Суммарный годовой доход представляющих США на конференции компаний составляет более 2,8 трлн долларов. Объем торговли и предоставление услуг между данными компаниями и странами региона в год достигает 1,9 трлн долларов, что делает США крупнейшим источником прямых инвестиций в регионе", - отмечается в тексте.