Объем студенческого долга в США превысил рекордные 1,5 трлн долларов

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Объем студенческих займов в США превысил рекордную отметку в 1,5 трлн долларов, несмотря на то, что фактические объемы кредитования в этой категории снижаются в течение последних нескольких лет, передает Report со ссылкой на Интерфакс.

Заемщики не справляются с выплатами по долгу, а программы снижения долговой нагрузки не облегчают ситуацию в достаточном объеме.

Общий показатель студенческого долга в США вырос на 500 млрд долларов с 2010-2011 академического года, при этом выдача новых кредитов с этого времени ежегодно сокращается, свидетельствуют данные S&P Global.

Согласно прогнозу Brookings, уровень дефолта по студенческим кредитам в США к 2023 году может достигнуть 40%.